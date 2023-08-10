تنسيق الجامعات 2023| رئيس حزب الوفد : التحقت بالحقوق لتأثري بمصطفى النحاس.. خاص

تحدث الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن ذكرياته مع الثانوية العامة ، تعليقا على الإعلان عن تنسيق الجامعات 2023 قائلا إنه كان فى القسم الأدبى وحصل على مجموع 72 % والتحق بكلية الحقوق ، وكان ذلك فى عام 1970.

وأشار يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اختار الإلتحاق بكلية الحقوق نظرا لأنه كان محب للقراءة، وكان يحب قراءة كتاب يوميات نائب فى الأرياف للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وتابع رئيس حزب الوفد: التحقت بكلية الحقوق أيضا نظرا لتأثرى بزعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس و فؤاد سراج الدين والزعيم الراحل مصطفى كامل ، حيث كانوا خريجى كلية الحقوق ، مما أحبنى فى الإلتحاق بكلية الحقوق.

واختتم: كان من الممكن أن يلتحق بأى كلية أخرى مثل كلية التجارة وأى كلية تتبع القسم الأدبى ، إلا أنه فضل الإلتحاق بكلية الحقوق ، قائلا : “ الأول فى الثانوية العامة على زماننا فى عام 1970 كان جايب مجموع 85 %”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي 2023.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق . سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.