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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة: برنامج تدريب القيادات الإدارية يتيح المشاركة بجوائز التميز الحكومي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية للكوادر المتميزة من العاملين بجامعة المنصورة  في شتي القطاعات والذي تم تنفيذة علي مدار أسبوعين.

واختتمت فعاليات البرنامج بمحاضرة متميزة من الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة واسهبت في شرح ضرورة تضافر كافة الجهود في كافة قطاعات الجامعة من أجل الأستمرار في حصد جوائز التميز المؤسسي الحكومي.

وشددت “نيفين ”علي ضرورة اهتمام كافة الإداريين في الجامعة بثقل قدراتهم والتركيز علي متطلبات وشروط الترشح للمشاركة في فعاليات المسابقة .

وأكدت أن الباب مفتوح لكافة الكوادر الجامعية للمشاركة في الحصول علي فرصة للمشاركه في جوائز مسابقة التميز الحكومي والمؤسسي  للأفراد ومجموعات العمل.

وحثت المتدربين علي تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعلم كافة الأنماط الحديثة في الإدارة وخاصة مهارات اللغة وأساسيات التحول الرقمي والحوكمة وتنمية مهارات الإتصال الفعال وتطوير شخصيتهم القيادية.

وأشار الدكتور السيد العيسوي مدير إدارة التطوير الإداري بمركز تطوير الآداء إلى أن هناك حزمة من الحقائب التدريبية المتميزة يجري التحضير لها حالياوسيتم الإعلان عنها لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في برامج التميز الحكومي والجودة واكتساب مهارات اللغة الإنجليزية.
 

بجامعة المنصورة جامعة المنصورة هيئه التدريس فعاليات البرنامج التدريبي مهارات اللغة الإنجليزية قطاعات الجامعة

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