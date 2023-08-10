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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيق الجامعات 2023.. رئيس حزب الجيل: التحقت بكلية التربية بسبب حبي للعلم

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل

تحدث ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل عن ذكرياته مع الثانوية العامة، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023 ، قائلا إنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 84 % فى عام 1974 ، والتحلق بكلية التربية قسم رياضيات.

 

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه التحق بكلية التربية قسم رياضيات، نظرا لحبه للعلم وبالأخص الرياضيات ، مؤكدا أنه كان ضمن جيل شباب الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر.

 

وتابع: كانت السنة التى حصلت فيها على الثانوية العامة بحرب أكتوبر ، وكان لدى شعور وطنى جعلنى أقرر الإلتحاق بكلية التربية ، مؤكدا أن جيل الثانوية العامة فى زمن حرب أكتوبر كان لديه روح الوطنية العالية ، حيث أن هناك العديد منهم التحق بالكليات العسكرية.

 

وأكد رئيس حزب الجيل أنه قرر الالتحاق بكلية التربية بهدف استكمال رسالة جيل جديد، بعد جيل حرب أكتوبر العظيم ، الأمر الذى جعله يحب مهنة التدريس.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي 2023.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023 كلية التربية

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