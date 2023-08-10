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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الجمعة إلى الإثنين.. مركز الأرصاد بالسعودية: هطول أمطار بمعظم مناطق المملكة

امطار - ارشيفي
امطار - ارشيفي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية بأنه من المتوقع ازدياد فرص هطول الأمطار بمعظم مناطق المملكة ابتداءً من غد (الجمعة) إلى (الإثنين) المقبل.

 

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة، فيما ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وخفيفة على منطقتي الرياض والشرقية.

 

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد.

 

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز أن تشهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الساحلية، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

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