لا تتزوجيه.. 6 صفات لو في حبيبك ابتعدي عنه فورا

تتكون العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة من العديد من الصفات الجيدة التي تكون السبب الرئيسي لاستمرارية العلاقة وتحقيق الراحة والاستقرار والسكينة النفسية، إذا لم تجدي نفسك في هذه المرحلة، يجب أن تلقي نظرة جديدة على صفات شريك حياتك للتأكد من صحة هذه العلاقة قبل الغوص في تجربة تؤدي إلى توتر ومشاكل نفسية، الآن، نقدم لك من خلال موقع صدى البلد صفات يجب عليك الابتعاد عنها فورًا إذا توفرت في شريك حياتك.

- متعدد العلاقات النسائية

الرجل الذي يمارس العلاقات النسائية المتعددة هو شخص لا يميل لنوعٍ واحد من النساء، بل يحب جميع النساء ويشعر بالغرام تجاههن بنفس القدر. فهذا الرجل لا يبحث عن شخصية معينة، بل يبحث عن صفات متنوعة في كل امرأة، لذلك، لا يكتفي بامرأة واحدة، فالشعور بالعطش والحرمان من الجنس الآخر قد يسبب له مشاكل نفسية كبيرة، حيث يعيش دون استقرار طوال الوقت ويواجه مشاكل كثيرة مع شريكته دون أن يتمكن من الخروج منها، إنه يدرك أنه خائن وعينه لا تمتلئ بواحدة.

- الكذاب

إن الكذب من الصفات السيئة التي تضعك في مخاطر الصدمات العاطفية والتي قد تتلاشى مشاعرك الدافئة تجاه الرجل، إذا ظهر لك أن هذا الرجل كاذب ولا يعتمد على الصدق، فعليك اليقظة وعدم منحه ثقتك الكاملة، وإن اختيار الرجل المناسب يجب أن يتم بعناية، خاصة إن كنت لم تتزوجيه بعد، فإن الرجل الذي يستخدم الكذب باستمرار يمكن أن يرتكب أفعال أسوأ منها.

- البخيل

البخل هو سلوك قاتل يُجعل الحياة مع الرجل تبدو كجحيم، حيث يحرمك هذا الرجل البخيل من الاستمتاع بالحياة وكل ما يجعلك سعيدًا، وحتى مشاعرك ستتأثر ببخله. لذا، ينبغي عليك أن تتحلي بالحذر من الرجل البخيل وأن تبتعدي عنه، فإن لم تفعلي ذلك، ستجدين نفسكِ وقد وقعتِ في حفرة الحرمان المظلمة والقاسية.

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية

هنالك بعض الرجال الذين لا يعتنون بمظهرهم الخارجي أو الداخلي، حيث تجدهم يتوجهون إلى العمل أو لمقابلتك بشكل غير مرتب، ويرتدون ملابس غير منتظمة، وحذاء متسخ، وينتشر منهم رائحة غير مستحبة. حتى بعضهم يخرجون من المنزل دون أن يلقوا نظرة على مظهرهم الخارجي ورائحة أجسادهم. لذا، يجب تجنب التعامل مع هذا النوع من الرجال حتى وإن كان زميلاً في العمل.

- عديم الشخصية

عادةً ما يتميز الرجل الخجول بعدم الاهتمام والسلبية تجاه المسائل الهامة، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة في حياته بنفسه. يستمع في كثير من الأحيان لمن حوله مثل أخوته ووالدته وأصدقائه المقربين، حتى في أمور بسيطة. لذا، من واجبك أن تفهمي طبيعة هذا الرجل المختلفة وأن حياتك ليست مملوكة له وحده، بل بالتعاون والمساعدة من الآخرين.

- سليط اللسان

تبرز المواقف وتكشف عن شخصية الرجل الذي ترغبين في الارتباط به، واختيار الألفاظ غير الملائمة وغير المتفق عليها في المواقف اليومية معك أو مع الآخرين، يعكس أن الرجل قد يستخدم لغة غير لائقة حتى مع زملائه في العمل، وعلى الأرجح ستتأثرين بها في يوم من الأيام إذا تعرضتِ لموقف معه. يجب أن تدركي أنه لن يتغير بعد الزواج، بل سيكون الأمر أسوأ، حيث أن السباب ستكون الوسيلة المفضلة له في التعبير عن غضبه في أي خلاف.