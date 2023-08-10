مصر للطيران تعلن حاجتها لطواقم ضيافة جوية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران، عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف / مضيفة جوية عن طريق التعاقد.

وقالت مصر للطيران، إن شروط القبول في الوظيفة، أن يكون المتقدم مؤهل عال لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

وأن يكون سن المتقدم لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 32 عاما، ويكون لديه إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة، وعليه أيضا اجتياز الاختبارات المقررة.

وأوضح الإعلان بعض الشروط العامة الأخرى، بخصوص الوظيفة، بان يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبناء القاهرة الكبرى ، وبالنسبة للذكور يكون قد أنهى الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها.

التفاصيل الكاملة في الإعلان التالي: