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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

\تتابع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تسجيل الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى حتى اليوم الخميس الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.


رابط تنسيق الكليات ٢٠٢٣

و يتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


كيفية التقدم لتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.


الحد الأدنى للمرحلة الأول 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب .


موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي ٢٠٢٣

و من المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي خلال ٧٢ ساعة من اغلاق  التنسيق الالكتروني لتنسيق القبول بالكليات ٢٠٢٣ المرحلة الاولي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣

و يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي ٢٠٢٣ عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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