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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من بعض العوامل التي تظهر على الطقس بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، والتي قد تؤثر بشكل واضح على حالة الطقس، وعلى الكثير من المواطنين، خاصة المصطافين في المحافظات الشمالية المختلفة. 

الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة 

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، تشهد مصر ارتفاعا واضحا في نشاط الرياح، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سرعات الرياح على البحر المتوسط، وهو ما يجب الحذر منه خاصة في المحافظات الساحلية خلال الساعات القادمة، وخاصة المصطافين الذين يتواجدون على الشواطئ المختلفة في المحافظات الساحلية. 

وأضافت عضو الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية الخاصة بقناة "دي إم سي"، أن نشاط الرياح المكثف سيؤدي إلى ارتفاع واضح في الأمواج خاصة في مدينة العلمين، ومطروح، ومحافظة الإسكندرية، إضافة لبعض المناطق الأخرى مثل بلطيم، ودمياط، وبورسعيد، وهو ما يمكن أن يشكل خطورة على المصطافين الذين وجب عليهم الحذر من هذا الأمر. 

وأردفت الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج خلال الفترة المقبلة بسبب نشاط الرياح سيكون ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وهو ما يشكل خطورة على المصطافين، ولذلك وجب التنبيه على المصطافين بعدم التعمق داخل البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. 

وكشفت الأرصاد، عن أن مصر تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الفترة الحالية عن الأسابيع الماضية، إذ أن درجات الحرارة المسجلة في الوقت الحالي توضح وجود انخفاضات واضحة جدا على الطقس في مصر في كافة محافظات الجمهورية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، فيما يشعر بها المواطن بـ 35 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة الكبيرة.

وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة تظهر بشكل واضح في ساعات الليل، والتي تكون لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، مع قلة نسب الرطوبة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة مع ساعات الليل نتيجة نشاط الرياح، مما يجعل المواطن يشعر بتحسن كبير في الطقس، والأجواء الصيفية المعتادة التي اعتاد عليها المصريين. 

الأرصاد الطقس نشاط الرياح البحر المتوسط الامواج مدينة العلمين

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