بيطري الشرقية يضبط 378 عبوة دواء مخالفة في حملة تفتيشية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية ، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع الرقابة الإدارية وشرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق من خلالها تم المرور على (١) مركز بيع أدوية بيطرية وعدد (١) سيارة توزيع أدوية و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرى مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٣٧٨ عبوة ) لـ (٢٢ صنف ) دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر – منتهى الصلاحية ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.