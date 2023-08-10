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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

أب ينهي حياة ابنته
أب ينهي حياة ابنته

أب ينهي حياة  ابنته ..والدة الطفلة المجني عليها ، قالت أنها تعرفت علي زوجها ووالد طفليها "لمار" و"أحمد" من خلال العمل وتقدم لخطبتها، وتم الزفاف ولكن بعد أقل من 15 يوم من الزواج بدء بالتعدي علي بالضرب مستخدما أي شئ أمامه .

 

 

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

إصابات في وجهي

 وكان الضرب يصل في بعض الأحيان الي إصابتي بجروح ولكني كنت أتحمل حتى لا يتم خراب البيت، مضيفة أنه في أحد المرات قام بالتعدي علي وأحدث إصابة لي في وجههي وقمت بترك المنزل أكثر من مرة ، وفي كل مرة قبل أن أعود يؤكد لي أنه لن يقوم بضربي او إهانتي مرة أخري ولكنه كان يعود مرارا وتكرارا.

ولمتابعة المزيد حول ابن يضرب ابنته حتى الموت .. تابع الفيديو جراف التالي:

أب يضرب ابنته حتى الموت والدة الطفلة المجني عليها تعرفت علي زوجها لمار أحمد إصابات في وجهي

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