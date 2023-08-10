نابض بالحياة طوال العام.. ماذا قال الإعلام الدولي عن السياحة في مصر؟

السياحة في مصر قبلة ترفيهية وثقافية لسائحي العالم، عبر قضاء إجازاتهم في المقاصد المصرية للاستمتاع بالبحر والشمس التي تغيب عن بلادهم ،وفى إطار ذلك يتحدث الإعلام الدولي عن سياحة مصر نبرز أهم الأخبار التي تناقلوها.



The Independent

ألقى موقع " The Independent " البريطاني تحت عنوان "أفضل 12 نشاطا سياحيا يمكن القيام بها في مصر"، الضوء على أفضل الأنشطة السياحية التي يمكن للسائح القيام بها خلال زيارته لمصر.

أوضح تقرير الصحيفة، أن السياحة في مصر تمثل حلقة الوصل بين شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط حيث تلتقي فيها المعالم القديمة الفريدة مع القاهرة العاصمة التي تمثل مركزاً حيوياً للثقافة، موضحاً ما تشهده مصر من إقبال متزايد كمقصد سياحي جاذب.

السياحة في مصر

فرد التقرير عبر صفحاته بأن عدداً كبيراً من السائحين البريطانيين زاروا مصر في العام الماضي ؛ وأن منتجعات البحر الأحمر في مدينتي شرم الشيخ والغردقة أصبحت تمثل بديلاً للمقاصد السياحية الأوروبية نظراً لأسعارها المناسبة للمسافرين البريطانيين خاصة الذين يبحثون عن المقاصد المشمسة بين سبتمبر ومايو.



Telegraph

تحت عنوان "واحة سيوة موطن لأحد أكثر الفنادق تميزا ً في العالم"، نشرت صحيفة Telegraph البريطانية تقريراً مصوراً عن عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية وواحة سيوة كنموذج فريد عن السياحة في مصر .

وقد استعرض التقرير المعالم السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر مدن البحر الأبيض المتوسط إثارة للاهتمام بما فيها من جمال وجاذبية وحركة نابضة بالحياة، مشيرًا إلى الفنادق الممتعة والفاخرة المطلة على الشاطئ.



Travel off Path

نشر موقع "Travel off Path" المتخصص في السياحة والسفر تقرير مصور عن أهم الأسباب التي تجذب السائحين لـ السياحة في مصر خلال العام الجاري والذي من المتوقع أن يحقق أرقاماً سياحية قياسية.

بدأ التقرير بالإشارة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري وأنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام، بما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي حققتها مصر في عام 2022.



وأشار التقرير إلى أن المقصد السياحي المصري يشتهر بالعديد من المقومات التي تجذب السائحين والتي من بينها المدن السياحية النابضة بالحياة والمعالم والأماكن الأثرية العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة هذا بالإضافة إلى الأسعار المناسبة.



Salon Privé

تحت عنوان "اختبر جمال مصر الخالد: التاريخ الغنى والمغامرة الثقافية"، أبرز موقع مجلة Salon Privé من خلال تقرير مصور، عددا من أهم المقاصد السياحية المصرية؛ حيث سلط الضوء على مدن القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والأقصر، والتي لا تزال تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

أفادت المجلة إن مصر بما تتميز به من مبانٍ ذات الطرز المعمارية الرائعة، والأهمية التاريخية، والعمق الثقافي، أصبحت مفضلة لدى الذين يبحثون عن مغامرة غير عادية، كما تتميز بالمواقع الأثرية المتفردة وما يتم بها من حفائر واكتشافات أثرية عظيمة، هذا بالإضافة إلى العديد من مناطق الجذب السياحي الجديدة والتي تنتظر التجربة.