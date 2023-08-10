انفجار كبير في مجمع للصلب شمال إيران وإصابة ثمانية أشخاص

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، أن انفجارا هائلا وقع في مجمع إيكو الصناعي في اسفراين في محافظة شمال خراسان بشمال إيران، وأصيب ثمانية أشخاص.

ووفقا لما ورد في العديد من المنشورات علي وسائل التواصل الإجتماعي، وقع الانفجار اليوم في الجزء الشمالي من إيران بالقرب من أفغانستان وتركمانستان. وقع الانفجار في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي في قسم الانصهار بالمجمع بسبب تسرب ماء مؤقت.

ذكرت الوكالة أن ستة من عمال المجمع أصيبوا بجروح جراء موجة الانفجار. كما أصيب شخص بحروق سطحية، وأصيب آخر بحروق خطيرة في يديه ووجهه ورقبته.

في وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت جمعية منتجي الصلب الإيرانية أن صادرات الصلب في البلاد ارتفعت بنسبة 37 في المائة في أربعة أشهر - من مارس إلى يونيو 2023 - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. احتفظت إيران بالمركز السابع في العالم في إنتاج الصلب في يونيو.