تحصين 2000 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا خلال قافلتين بالجيزة

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بتنفيذ قافلتين علاجية و إرشادية، بالجهود الذاتية بناحية قرية مزغونة بمركز البدرشين وناحية قرية عرب القميعي بمركز الصف.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة رعاية وتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض.

وأسفرت الحملات عن رش عدد ١٥٠٠ حيوان من الأبقار والاغنام والدواب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ حيوان للديدان الداخلية، وسحب عينات لعدد ٣١ عينة لفحص مرض البروسيلا.



كما تم إقامة عدة ندوات إرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية والحمى القلاعية والجلد العقدي وحمى الثلاث ايام والتهاب الجلد الاوديمي.



وكذلك عقد ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية بمشاركة أعضاء من صندوق تأمين الجيزة.

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