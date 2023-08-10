للنساء .. احذرن الزعل قبل النوم يسبب أضرارًا صحية خطيرة مميتة

اعتادت بعض السيدات على البكاء قبل النوم، كمتنفس لهن بسبب تعرضهن للضيق والحزن و الضغوطات والأحداث التي تعرضن لها على مدار اليوم، ويشعرن بعدها بالراحة النفسية بعد البكاء قبل النوم، دون أن يدركن خطورة ذلك حيث إن الأطباء وصفوه بالهدوء الذي يسبق عاصفة الأضرار التي يتعرضن لها إثر هذا البكاء والزعل قبل النوم.



نستعرض في هذا التقرير أضرار البكاء والزعل قبل النوم، وفقًا لموقع Psychologytoday



أضرار الزعل قبل النوم:

⁃ حذرت دراسة حديثة أن الحزن الشديد قبل النوم قد يعرض صاحبه لخطر الوفاة، لأن ارتفاع ضربات القلب الناتج عن البكاء قد يؤدي إلى حدوث قصور في وظائف القلب "السكتة القلبية".

⁃ الإصابة باضطرابات النوم، مثل الأرق، لأن الحزن طوال الليل قد يمنع الشخص من الحصول على عدد الساعات الكافية من النوم.

⁃ من شدة الحزن يتعرض الشخص للبكاء وينتج عنه تورم العينين وإصابتهما بالجفاف والإجهاد، مما يؤدي إلى ضعف النظر.

⁃ ضعف الجهاز المناعي، حيث يجعل البكاء الجسم أقل قدرة على مكافحة مسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات.

- سوء الحالة النفسية، حيث يتسبب البكاء قبل النوم في الشعور بالقلق والتوتر، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالاكتئاب



- الهالات السوداء أسفل العينين، نتيجة قلة النوم.



الشعور الدائم بالصداع والإصابة أيضاً بمتلازمة القولون العصبي.

- يؤثر الحزن قبل النوم سلبًا على صحة الدماغ، ويجعله غير قادر على إرسال الأوامر الصحيحة للجهاز العصبي.

- وينصح الأطباء النفسيين بعدم البكاء والزعل قبل النوم لما له من أخطار جسيمه، وينصح بتفريغ الشحنات السلبية مع الأقارب والأهل والأصدقاء المقربين.

عدم القدرة على القيام بالأنشطة والأعمال صباح اليوم التالي، لأن مع قلة النوم تتراجع حيوية الجسم ويشعر الشخص بالخمول والتعب والرغبة في النعاس ويفقد قدرته على التركيز والانتباه



كما أن الأضرار الذي يسببها الزعل والبكاء قبل النوم، تحدث زيادة في عدد ضربات القلب عن المعدل الطبيعي والتي من المحتمل أن تتسبب في السكتة القلبية ثم الوفاة، الإصابة بالقولون العصبي، قد يصاحبك صداع دائم ويكون من الصعب التخلص منه حتى بالأدوية.