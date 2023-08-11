أخبار الفن..رضوى الشربيني توجه كلمة مؤثرة لجمهورها ومحمد محمود يكشف أسرارا عن حياته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..



تكشف مفاجآت قوية | رضوى الشربيني توجه كلمة مؤثرة لجمهورها

أطلت الإعلامية رضوى الشربينى، على جمهورها من جديد، على شاشة قناة cbc سفرة، ببرنامجها "هى وبس"، بعد غياب طويل بسبب اجازاتها الصيفية

أول تعليق من محمد فراج حول أنباء انفصاله عن بسنت شوقي

نفى الفنان محمد فراج صحة الأخبار التى تم تداولها مؤخرا حول انفصاله عن زوجته بسنت شوقى، وذلك من خلال لقائه فى برنامج et بالعربي.

رسميا بيت الروبي أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية

علق المخرج بيتر ميمي، على نجاح فيلم بيت الروبي، وتحقيقه أعلى إيرادات.

أحمد حلمي ومحمد رمضان وهنا الزاهد يجتمعون في الرياض ..فما السبب؟

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره رحلته إلي الرياض عبر حسابه بموقع انستجرام

محمد محمود يكشف أسرارا عن حياته بندوة تكريمه بالقومي للمسرح

تحدث الفنان محمد محمود، خلال ندوة تكريمه بالدورة 16 من المهرجان القومى للمسرح عن حبه للإذاعة.