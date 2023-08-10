الصحة السعودية: تلقينا ​4 آلاف شكوى بخصوص نقص التطعيمات

​تلقت وزارة الصحة السعودية ​4032 شكوى بخصوص نقص التطعيمات في المستشفيات والمراكز التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2023م، وبمعدل يومي 45 شكوى يوميًا.



وذكرت الصحة السعودية في بيان لها، أنها اتخذت قرارا بهذا الخصوص للتحسين تمثل بتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي بحيث لا يتجاوز 100 بلاغ في الأسبوع، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها، واستحداث لجنة توجيهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة.

ولفتت إلى أنها تمكنت من إغلاق 99.95% من بلاغات نقص التطعيمات، التي تلقتها عبر ​مركز الاتصال (937)، والبريد الإلكتروني، وتويتر، والبوابة الإلكترونية​​​.