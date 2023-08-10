عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواد طبية.. السعودية تواصل مد يد العون إلى السودان

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السودانية؛ بوصول آخر  الشحنات المبردة للدفعة الأولى من دعم الملك سلمان، التي تحمل مواد طبية دعما للقطاع الصحي بالسودان الى ميناء سواكن ، وعلى متنها أكثر من (1500) طن من الأدوية والمستهلكات الطبية.

 ويأتي ذلك ضمن الدعم  السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسد الفجوة الدوائية، وذلك تجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح صحفي له كشف رئيس اللجنة الصحية اللوجستية بالسودان الدكتور خليل محمد إبراهيم، عن استلام أول دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان، ضمن خارطة الوفرة الدوائية بالسودان، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفني بالمركز، لتوفير احتياجات الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية، والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا استلام 15 شحنة مبردة اليوم بالإمدادات الطبية بعد انتهاء الاجراءات من أصل 65 شحنة، مبينا أن بميناء سواكن 50 شحنة مبردة وصلت أمس والآن في إجراءات التخليص.

السودان: فولكر لم يعد ممثلا للأمم المتحدة بالخرطوم وندعو غوتيريش لتعيين آخر

الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

موضوعات متعلقة

الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

عاجل.. ننشر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في إنجامينا

ترشيحاتنا

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

أشرف صبحي يتابع منشآت المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

12 نصيحة تحافظ بها على أجهزتك الكهربائية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة| انفوجراف

التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

أشرف صبحي يوجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بالمنتخبات القومية

رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع روجر إبانيز قادمًا من روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ