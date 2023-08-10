مواد طبية.. السعودية تواصل مد يد العون إلى السودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية؛ بوصول آخر الشحنات المبردة للدفعة الأولى من دعم الملك سلمان، التي تحمل مواد طبية دعما للقطاع الصحي بالسودان الى ميناء سواكن ، وعلى متنها أكثر من (1500) طن من الأدوية والمستهلكات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسد الفجوة الدوائية، وذلك تجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح صحفي له كشف رئيس اللجنة الصحية اللوجستية بالسودان الدكتور خليل محمد إبراهيم، عن استلام أول دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان، ضمن خارطة الوفرة الدوائية بالسودان، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفني بالمركز، لتوفير احتياجات الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية، والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا استلام 15 شحنة مبردة اليوم بالإمدادات الطبية بعد انتهاء الاجراءات من أصل 65 شحنة، مبينا أن بميناء سواكن 50 شحنة مبردة وصلت أمس والآن في إجراءات التخليص.