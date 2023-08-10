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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. زيلينسكي يستعد للإطاحة بوزير دفاعه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يبحث عن بديل لوزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، وهناك اثنان على الأقل من المرشحين لهذا المنصب.

 

وقالت الصحيفة الأوكرانية، عبر “تليجرام”،  نقلاً عن مصادر حكومية، أن "زيلينسكي يبحث عن بديل لأليكسي ريزنيكوف كوزير للدفاع، وهناك على الأقل مرشحان.. تحولت استقالة ريزنيكوف من ممكنة نظريًا إلى ممكنة عمليًا".

وأوضحت أنه “يتم اعتبار وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، ووزير الصناعات الإستراتيجية، أولكسندر كاميشين، كمرشحين لهذا المنصب.. ما إذا كانت هناك مفاوضات مع مرشحين آخرين غير معروفين”.

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وحسب “أوكراينسكا برافدا”، فإن ريزنيكوف "لا يمانع في أن يصبح سفيراً في بريطانيا، ولكن ما إذا كان يتم النظر في مثل هذه الفرصة بالفعل غير معروف أم لا".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني ريزنيكوف أوكرانيا

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