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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جمع كبير الطلاب في استقباله..

رسالة للأطفال وطلبة العلم.. أسامة الأزهري يزور الساحة الرضوانية في الأقصر

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

زار الدكتور أسامة الأزهري دار الرضوان لعلوم القرآن بالساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، والتي تعد واحدة من أهم مقارئ القرآن وتدريس العلم في المحافظة حيث يدرس فيها المئات من طلاب العلم.

وأكد الأزهري خلال حديثه لطلاب العلم، أهمية تعلم القرآن الكريم وأحكامه، والمتون المختلفة في الحديث والعقيدة والفقه والتحلي بالخلق القرآني في معاملة الناس جميعا.


ودعا الله عز وجل أن يجعل هذه الساحة عامرة بالعلم وحفظ القرآن الكريم وقراءته قراءة صحيحة مع فهمه وتدبره، وأوصىٰ الأزهري الأطفال وطلبة العلم أن يكثروا من ذكر الله، وأن يملأوا قلوبهم بالهمة والرضا والعزيمة وأن يستشعروا قيمة وأهمية مجلس العلم مؤكدا أن هذا المجلس نعمة من نعم الله، داعيًا الله عز وجل أن يوجد منهم الأئمة والعلماء الذين يستنير بهم زمانهم، وينفعوا وطنهم، وأن يرزقهم مع العلم كمال الفهم والأخلاق المحمدية.

وقرأ طلاب العلم على الدكتور أسامة الأزهري كتاب: (الأربعون في الأحكام) للإمام المنذري، واختتم المجلس ومنحهم الإجازة في كتاب الإمام المنذري.

يشار إلى أن دار الرضوان لتعليم القرآن في الساحة الرضوانية تولي أهمية كبيرة لتحفيظ القرآن الكريم بشكل مجاني للأطفال والكبار، حيث تستضيف أطفالا من سن ٤ سنوات، وأسست بالجهود الذاتية، ويتولىٰ الإشراف على إدارتها الشيخ حسين سليمان سبط العارف بالله تعالى الشيخ أحمد رضوان رضي الله عنه.

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