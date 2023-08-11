أخبار التعليم .. تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل.. و زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الخميس، الموافق 10 اغسطس 2023، هزة أرضية، علي بعد 480 كيلو متر شمال مدينة دمياط فى تمام الساعة الرابعة والربع دقايق.

أحيت جامعة المنصورة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون باكتشاف حفري لنوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، ويعد هذا الحوت أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية.

أعلن الدكتور هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة بقيادة فريق بحثي من علماء مصريين ودوليين عن تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

أعلنت جامعة القاهرة التفاصيل الخاصة بالتقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بكلية الآداب بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة .



تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء تسجيل الطلاب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اليوم الخميس، وذلك وفقا للحد الأدنى.