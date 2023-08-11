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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر Galaxy S22 Ultra فى الكويت

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يعد جوال سامسونج الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra 5G، أحد أفضل الخيارت على الإطلاق حالياً فى الأسواق، والذى ياتى بعتاد هو الأفضل فى فئته.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى الكويت لسعة 256 جيجابايت 220 دينارًا.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

مع دعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الالكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

 

 

سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الكويت

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