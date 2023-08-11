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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رذاذ الفلفل! .. هل تعمد شخص تخريب حفل ترافيس سكوت في إيطاليا؟

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة حوالي 60 شخصا نتيجة حضور حفل ترافيس سكوت في مسرح الكولوسيوم الإيطالي، عقب إلغاء حفله في مصر. 

أكدت تقارير أجنبية على أن 60 شخصا احتاجوا لرعاية طبية بعد حفل ترافيس سكوت في إيطاليا، بعدما قام شخص برش رذاذ الفلفل الذي يستخدم في حالات الدفاع عن النفس، على الجمهور أثناء الحفل.

لم تحدد التقارير  حتى الآن إذا كان الشخص الذي استخدم رذاذ الفلفل هو فرد أمن، أو أحد المعجبين بالرابر الأمريكي ترافيس سكوت، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 14 عاما، بعدما حاول تسلق جدارا زائفا لمحاولة مشاهدة العرض مجانا، فوقع وتعرض لإصابة. 

ودعا مدير الكولوسيوم إلى ضرورة وقف إقامة الحفلات في سيرك ماكسيموس بعدما أثارت أخبار حول احتمالية تعرض المنطقة لزلزال، إلى جانب تخريبها بسبب الازدحام وهي منطة أثرية. 

وأكد مدير المسرح على أن حفلات الروك الضخمة يجب أن تقام في الملاعب حتى لا يتعرض أي شخص لتهديد أمنه وسلامته الشخصية لما يصاحبها من ضخب وازدحام.

اشتكى عدد من السكان المحليين من شعورهم بهزات أرضية متزامنة مع إقامة حفل ترافيس سكوت في إيطاليا، ولكنها على الأرجح كانت أصداء أصوات مكبرات الصوت المستخدمة في الحفل، إلى جانب قفز وتنطيط حوالي 70 ألف شخص حاضرا للحدث على موسيقى ترافيس سكوت خاصة مع اعتلائه للمسرح. 

ترافيس سكوت الرابر الأمريكي ترافيس سكوت الكولوسيوم حفل ترافيس سكوت مكبرات الصوت

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