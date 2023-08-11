أخبار التعليم| مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ فلكيا.. ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. الإثنين عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ويبحث الطلاب بمختلف الشعب الدراسية عن تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وذلك وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد ظهور هلال شهر صفر لعام 1445هـ، وذلك طبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .