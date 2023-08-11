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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ فلكيا.. ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. الإثنين عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023..الاثنين المقبل عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

تنسيق المرحلة الأولى 2023 .. مؤشرات كليات طب الأسنان وبيطرى مرحلة ثانية

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث الآلاف الطلاب من الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات  2023 ويبحث الطلاب بمختلف الشعب الدراسية عن تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وذلك وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

مواعيد بداية هلال شهر صفر 1445هـ.. فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد ظهور هلال شهر صفر لعام 1445هـ، وذلك طبقا للحسابات الفلكية، التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

الدراسات الأفريقية العليا تعلن شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام 2023-2024

أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

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