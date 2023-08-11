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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شقيقين في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شقيقة بكدمات وسحجات بالوجه والذراعين في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق بلبيس العاشر بجوار بنزينة مصر وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفى بلبيس وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال "وائل ح م ع" 39 سنة مقيم مركز ههيا مصابا بسحجات بالوجه والذراعين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له كما تم استقبال شقيقة "أحمد ح م ع " 25 جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق بلبيس العاشر بجوار بزنينة مصر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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