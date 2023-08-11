عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى أسيوط ويشيد بجهودها في علاج أبناء الصعيد

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى أسيوط

واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولاته التفقدية لقطاع الوجه القبلي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة الخدمية؛ حيث تفقد مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،  والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد الكلية السابق، والدكتور حسني المصري، وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم شعلان، وكيل كلية الطب لشئون التعليم، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

 

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد عدد من الوحدات الجديدة بالمستشفى، وتضمنت زيارة وحدة «مناظير الجهاز الهضمي» ووحدة «تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية» وهما وحدتان تقدمان خدمات متميزة للمواطنين في محافظات الصعيد.

 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى أسيوط 

كما تفقد رئيس الجامعة وحدة السكتة الدماغية ووحدة قسطرة القلب وقد أسهمتا بشكل فعال في المبادرات الرئاسية نحو القضاء على قوائم الانتظار؛ حيث قامت المستشفى بإجراء  4 ألاف عملية جراحية تنوعت ما بين قسطرة للقلب بخلاف قسطرة المخ، وغير ذلك من باقي العمليات الجراحية.

وتابع رئيس الجامعة استقبال المستشفى، وتحدث مع المواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج الطبي؛ حيث أشاد المواطنون بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ودخل رئيس الجامعة، بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في جميع المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة بالقاهرة  ودمياط وأسيوط، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين من أجل رفع معاناة ومشقة السفر عنهم، في ظل دعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو توفير خدمات طبية للمواطنين جميعًا بمختلف مستشفيات جامعة الأزهر.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى أسيوط 

وأعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط، مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في عديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تابع خلالها مبنى 5 و 6 والمزمع افتتاحهما فى القريب العاجل؛ للتأكد من تمام الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات النهائية، وهما يحتويان على: وحدة غسيل كلوي، ووحدة عناية حروق، وغرف إقامة للمرضى، و6 غرف عمليات كبرى، ووحدتي عناية مركزة، إضافة لغرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة عناية النساء، ووحدة حضانات الأطفال وعيادات استقبال.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر الصعيد محافظات المستشفى الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

ترشيحاتنا

انتبه .. الضعف والتعب الشديد مؤشر لهذا المرض الخطير

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من المحرم بمسجدي السيدة نفيسة والإمام الشافعي

لا يتوقف.. أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

روسيا تقصف مستشفى لـ الأطفال بالعاصمة الأوكرانية كييف

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. هل رأيت الكلمة المختلفة في صورة الوهم البصري

سعر فستان رانيا يوسف بعرض أزياء مايكل سينكو يثير ضجة| شاهد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

للأطفال.. هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

فيديو

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ