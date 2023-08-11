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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن سبب الأزمات المالية بالأندية المصرية..تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحه  عن سبب الأزمات المالية المتواجده داخل الأندية المصرية حالياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب فرج عامر:"الكوارث المالية اللي موجودة في معظم الأندية المصرية ومعرضة اندية شعبية كبيرة وصغيرة للانهيار ، سموحة كان عنده  نفس المشاكل وأسوأ  ( بالادلة القاطعة )؟بسبب سوء الادارة والتعمد في اهدار المال العام والتسيب الشديد ، وتقسيم النادي الي اجزاء ودويلات وفتح النادي علي مصراعية لكل من هب ودب، تكرار هذا الكلام حتي لاننسي وحتي نعرف ان  كيان نادي سموحة ومصلحة اعضاءه  واسرهم خط احمر والحفاظ علي مكتسباتة هي امانة".

 

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تقديم شكوى ضد الزمالك لاتحاد كرة القدمً  لعدم  التزامة بسداد مديونية مالية .

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة يشتكي الزمالك لاتحاد كرة القدم  لعدم  التزامة بسداد مديونية مالية".

 

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، هو متصدر المشهد في صفقات نادي الزمالك في الوقت الحالي، وله رأي مهم داخل النادي

 

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الكثير من القرارات الخاصة بالفريق الأول، بنادي الزمالك، تكون بعد موافقة أحمد حسام ميدو.

وتابع: "نادي الزمالك يعاني من مشكلات كثيرة، وأن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق قال إنه خارج المشهد".

وأوضح أن من لديه مشكلة مع مرتضى، فهو ترك النادي، ولكن هل المشكلة في مرتضى، أو مع النادي.

وكشف أن النادي الآن يحتاج لـ صفقات، ويحتاج لحل المشكلات الموجودة، فمن يريد الصالح لـ النادي عليه، أن يقوم بحل المشكلات، ولا يقوم بعمل مشكلات جديدة.

المهندس فرج عامر المهندس محمد فرج عامر

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