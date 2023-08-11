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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من وزير الإعلام اللبناني على إغلاق التليفزيون الرسمي

لبنان - علم
لبنان - علم

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  زياد المكاري، أنه ليس هناك أي نية بإغلاق تليفزيون البلاد حيث قال "تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لديّه بذلك.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام عقب الجلسة الوزارية حسب إذاعة النور اللبنانية . 

وأضاف مكاري: تلفزيون لبنان لم يُقفل ومطالب الموظفين تم تحقيقها ولا أعلم سبب الإضراب. 


وشدد مكاري علي ان كلّ ما نُشر كذب ونُحاول معالجة المشاكل"، كاشفًا أنّ مطالب الموظفين في تلفزيون لبنان تم تحقيقها وقد حصلوا على حقوقهم. 

وتابع" لا أعلم ما سبب اضراب الموظفين".

واعتبر مكاري أنّ قرار رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق تتحمل هي مسؤوليته. 

وأتم :" يوجد عدد من الموظفين الذين سيستمرون في العمل وسنتعاون معهم".

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