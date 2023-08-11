قرار عاجل بإغلاق التلفزيون الرسمي في لبنان .. اعرف السبب

قرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، إغلاق التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، ووقف البث بسبب المشكلات التي يعاني منها التلفزيون منذ فترة.

وتأتي في مقدمة المشكلات التي يعاني منها التلفزيون الرسمي اللبناني، رواتب الموظفين، إذ يطالبون بزيادة الرواتب مع انهيار العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، مما دفع الموظفين إلى الإضراب منذ 12 يوما.

وأكد أحد مسؤولي الأخبار في التلفزيون الرسمي اللبناني أن قرار الوزير لم يأت مكتوبا بل أبلغه إلى التقنيين، مطالباً بوقف البث وإبداله بـ color bar.

وفي سياق أخر، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أمس الخميس أن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا.

وأكد وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، أنه بخير لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته برصاص.

وعلقت مخابرات الجيش عن استهداف سيارة سليم قائلة : نتابع ونحقق.

وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قد قال في تصريحات لـmtv: أنا بخير.

وأضاف وزير الدفاع اللبناني : ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص.