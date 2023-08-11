أول تعليق قطري على الصفقة بين إيران وأمريكا

أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، أنّ بلاده لعبت دورًا محوريًا في تيسير الحوار بين أمريكا وإيران.

وبحسب صحيفة الأسرة اللبنانية فقد أوضح أنّ "قطر تؤمن بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار".



كما أعرب الوزير القطري عن تمنياته أنّ يفضي اتفاق واشنطن وطهران إلى الاتفاق في الملف النووي"، لافتًا إلى أنّ "الاتفاق سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين لواشنطن وطهران".

وكان قد تم الإعلان عن توقيع اتفاق بين طهران وواسنطن يقضي بإفراج الأخيرة عن أموال إيرانية مقابل الإفراج عن عدد من الامريكان في السجون الإيرانية.