غزل المحلة يعلن عن الصفقة الخامسة استعداد لإنطلاق دوري المحترفين

أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم محمد مصطفى " إيفا " لاعب فريق البنك الاهلى لدعم مركز خط الوسط و يأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم .

ووقع محمد مصطفى " إيفا " على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

وأعلن نادي غزل المحلة عن ضم ٤ صفقات قبل ضم محمد مصطفي "إيفا وهم اللاعب محمود غالى لدعم مركز خط الوسط لمدة ٣ مواسم ولعب محمود غالى لأندية إنبى ووادى دجلة وبتروجيت وطنطا ،وضم اللاعب أحمد صابر لدعم مركز المدافع لمدة موسمين ولعب أحمد صابر لأندية إنبى وبتروجيت والإنتاج الحربى والداخلية والشرقية للدخان .



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