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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يأكله الأقباط والصعايدة.. اكتشف فوائد الشلولو وطريقة عمله

صدى البلد

يعد الشلولو من الأكلات الرئيسية التي يعتمد عليها الأقباط في صيام العذراء وهو من الأكلات المنتشره في الصعيد بشكل كبير ولكن البعض لا يعرف فوائد هذه الأكلة ولايعرف طريقة. عملها

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يحتوي الشلولو على عدد كبير من الفوائد الصحية التي تساعد في صحة الجسم العامة بل وتقوية المناعة ضد الأمراض المختلفة.

وقال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن الشلولو يتكون بشكل أساسي من الملوخية الجافة لذا فهو يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن بشكل مضاعف عن الملوخية الخضراء، بالإضافة إلى أن الماء البارد المضاف لها يجعلها تحتفظ بكل المواد المفيدة الموجودة فيها ولا يتكسر منها شئ.

وأضاف مروان أن الشلولو يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي خاصة أنه يضاف له الليمون الطازج أحد أهم  مصادر الحصول على هذا الفيتامين الضروري جدا لتقوية المناعة وقتل الفيروسات.

وأوضح أن الشلولو يحتوي على كمية كبيرة من الزنك وهو عنصر ضروري للمناعة والبشرة والشعر والجهاز التناسلي وتسريع تعافى الجسم.

ويتم عمل الشلولو بالماء البارد المضاف له الملوخية المجففة المطحونة والثوم المفروم والليمون والملح، والشطة حسب الرغبة، كما أن بعض أهالي الصعيد يقوم بإضافة الكمون أو الكزبرة الجافة المطحونة وتخلط كل المكونات في إناء بعيد عن النار وتؤكل مع العيش الشمسي أو البلدي.

الشلولو الملوخية الخضراء صيام العذراء فوائد الشلولو فيتامين سي تقوية المناعة طريقة عمل الشلولو

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