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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 
 

وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طلاب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالبا.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

 انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

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