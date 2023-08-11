تنسيق الجامعات 2023 بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية

عاجل .. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023.. يترقب طلاب الثانوية العامة من طلاب الثانوية العامة ، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا .

تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:



الشعبة العلمية

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الآثار

الإعلام

وباقي الكليات النظرية



شعبة الرياضيات

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الإعلام

الآثار

الفنون التطبيقية

باقي الكليات النظرية



تنسيق المرحلة الثانية 2023.. رابط التسجيل

ورابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك مع معامل جاهزة وخاصة بالتنسيق، في وجود موظفين وكوادر مدربة يساعدون الطلاب على التسجيل بالتنسيق

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات