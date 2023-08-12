شاطىء ركس.. شاهد على تاريخ السويس وقت العدوان الثلاثى

يحكي تاريخ السويس المعاصر انه كان يوجد خلال الخمسينات من القرن الماضي كازينو كلاسيكي متواضع اسمه "ركس" وموقعه المختار انذاك فوق ارض المنتجع الجديد في آخر الكورنيش .

وكانت تعلو الكازينو برجوله خشبيه تغطيها النباتات المتسلقة علي نمط الطراز اليوناني والتي تحجب الشمس عن مابتحتها ويتوسطه best يعمل ليلاً ومجهز للرقص الفلكلوري والslow بين المحبين من الجاليات اليونانيه واﻻيطاليه وشباب المصريين الcute لقضاء سهرات نهاية اﻻسبوع واﻻعياد كما كان يوجدبه ستة غرف صغيره لزوم ارتداء لباس البحر قبل نزوله ودش ﻻزالة ملوحة الماء.

وكان يقدم وجبات العشاء مع نغمات الموسيقي الهادئه والتي ﻻيزيد سعرها في الغالب عن خمسين قرشا مع الذي منه اما المفاجئه التي كان يقدمها صاخب المخل فهي فقرة البحث عن الرقم المجهول الملصق اسفل الترابيزات الثلاثه الغير معروفه والتي تعطي من يجدها مكافاه قيمه ..

وعند اعطاء اشارة البدء يهرع الجميع اسفل الترابيزات ليصعد الثلاثه الفائزين باﻻرقام الفائزة وسط تصفيق الحضور وﻻ مانع من مباركتهم باﻻحضان الدافئة وتكون الهدية عبارة عن ساعة يد او كاميرا كوداك بوكس او قلم حبر tropen او قلم باركر..

وﻻأ الفرحة دائما ﻻ تكتمل فبعد العدوان الثلاثي خيم السكون على البهجة ورحل الكثيرون من أبناء الجاليات اأجنبية فأغلق الكازينو أبوابه في اوائل الستينات .

اما بلاج ركس الذي ارتبطت تسميته بالكازينو فكان ترسيم حدوده يبدأ جنوبا من موقع (قزق) بنادي اليخوت الحالي مارا شماﻻ بجوار اﻻأاضي الزراعية المقام عليها ملعب السويس وخلف" أوبرج عتاقة" وأقيم على أطلاله حاليا مديرية الشباب والرياضة ليتجه في مسيرته عبر اﻻأض الخاوية المقام عليها حديقة مبارك قبل ميلاده ولتنتهي حدود البلاج بمنتصف طريق بورتوفيق.

وكان هذا البلاج هو المتنفس الشعبي الرائع للسوايسة واﻻأانب عشاق البحر.