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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني : البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله

رئيس القطاع الديني
رئيس القطاع الديني

نظمت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف إمبابة بمديرية أوقاف الجيزة، بحضور الدكتور  هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وفي كلمته أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني أن بناء الوعي المجتمعي صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن أي جهد يطلق في إطار بناء الوعي الديني لابد وأن يقابل بالتحية والدعم، وأن مرحلة البناء الفكري بحاجة إلى جهد كبير، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.


يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الجيزة.

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