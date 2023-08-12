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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حكاية أغلى إبريق شاي في العالم.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

 

شاركت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أغلى إبريق شاي، وذلك لأنه مرصع بالألماس اللامع.

 

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان
 

قام  فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو في اليابان باكتشاف مادة تساعد في إعادة نمو الأسنان وكان الهدف في البداية مساعدة الأشخاص المصابين بقصور الأسنان.

 

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد
 

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أن أعراض فيروس كورونا الجديد، الذي يُعرف باسم EG.5، وهو السلالة الجديدة الناتجة عن متحور من نوع سارس وكوفيد-2. 

 

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

 

يعد الكركديه من المشروبات الشعبية الشهيرة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم فمذاقه شهى وله عدد كبير من الفوائد الصحية.

 

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

 

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي للإغماء خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وذلك نتيجة الارهاق والحر الشديد، فسوف نقوم بذكر نصائح تحميك من التعرض للإغماء ف درجات الحرارة الشديدة.

 

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

 

انتشرت في الأسواق وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة مجموعة من الفواكه الغريبة في مصر مرتفعة السعر، ومن بينها فاكهة الثعبان.

 

منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

 

يعتبر مرض القلب الخلقي مشكلة واحدة أو أكثر في بنية القلب منذ الولادة، وقد يحدث مرض القلب الخلقي  منذ الولادة. 

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