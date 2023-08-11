مجدي صابر: حلا شيحة حصلت على 5 آلاف جنيه في الرجل الآخر

كشف السيناريست مجدي صابر، العديد من كواليس مسلسل الرجل الآخر، مؤكدا أنه قائم على الإثارة وفكرة اللغز.

وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: كانت النجمة ميرفت أمين رافضة للدور تماما عندما عرض عليها، بسبب خوفها من الجمهور، وقالت “هطلع شريرة وأنا حققت نجاح من خلال الشخصيات الطيبة وأحبني الجمهور من خلالها؟”

وأضاف مجدي صابر: حدث خلاف بين النجم نور الشريف واثنين من النجوم الشباب وقتها عندما رفضوا المشاركة في العمل بسبب الأجر فقام الشريف باستبدالهما بأحمد زاهر وحلا شيحة وكانت أول أعمال لهما، مؤكدا أن نور الشريف مكتشف المواهب.

وأشار صابر إلى أن حلا شيخة حصلت على 5 آلاف جنيه في مسلسل الرجل الآخر.

