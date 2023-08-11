رئيس الحكومة التونسية يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي

أكد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، اليوم الجمعة على أهمية تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في تونس وليبيا، والإسراع باجتماع اللجان الفرعية تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات "الحشاني" خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد علي الحويج، بقصر الحكومة التونسية بالقصبة.

ونوه رئيس الحكومة التونسية إلى دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا منظمتي الأعراف إلى معاضدة جهود سلطات البلدين لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أهمية دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.

وحضر اللّقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومن الجانب الليبي مصطفى إقدارة القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض.

وهنأ الوزير الليبي في بداية اللقاء رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة متمنيا له التوفيق في مهامه.