مجدي صابر: فكرة مسلسل الفنار جاءتني من مسرحية كتبتها في الابتدائية

أكد السيناريست الكبير مجدي صابر، أنه يعشق تقديم الإثارة وأحداث التشويق في أعماله الدرامية.



وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: لقد جاءتني فكرة مسلسل الفنار من مسرحية كتبتها في المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أن أصبح كاتبا بالصدفة.



وحول أهم المخرجين الذين عمل معهم، أكد صابر أن المخرج مجدي أبوعميرة يحترم الكاتب والنص، قائلا: مجدي أبو عميرة صديقي، بينما المخرج الكبير محمد فاضل فهو أستاذي.



وقال صابر: كان الفنان ممدوح عبد العليم عاشقا لمهنته ويهتم بالتفاصيل، مؤكدا أن الفنان حر في اختياراته وله الحق في الاعتزال.



