مجدي صابر: خيالي الخصب ساعدني في الكتابة الإبداعية

أكد السيناريست الكبير مجدي صابر، أن الكاتب الكبير محمود سالم، هو أول من أشار له على موهبته في الكتابة والإبداع.

قال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: أتمتع بخيال خصب من سنواتي الأولى، وهو ما ساعدني بعد ذلك على التميز في الكتابة، وقرأت كتاب 200 يوم حول العالم للكاتب الكبير أنيس منصور في سن التاسعة، لأن أسلوبه كان فريدا وجذابا.



وأضاف صابر: نشأت في حي شبرا وكان هناك 15 مكتبة بجوار مدرستي، وكنت نهما في القراءة، مما ساهم في تكويني الفكري والأدبي.



وخلال الحلقة يكشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.



ويحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، قائلا: لما اتعرض المسلسل كلمني الأستاذ نور وزعل إنه اعتذر عن المسلسل، قال لي حسبتها غلط.

