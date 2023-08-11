ببدلة غطس.. محمد الشناوي يستمتع بإجازة الصيف على طريقته الخاصة

نشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وهو يقضي إجازته الصيفية.

وظهر حارس النادى الأهلي، خلال قيامه بالغطس في أعماق البحار، وعلق عليها قائلا، "مغامرة جديدة"



وساهم محمد الشناوي رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المحترفة كشفت فوز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بجائزة أفضل حارس فى الدورى المصرى الممتاز 2022- 2023 بتصويت الجمهور.



وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.



وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.