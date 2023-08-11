خبير تكنولوجيا: شبكات التواصل ستختفي بعد ظهور الميتافيرس

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن شبكات التواصل الإجتماعي ستختفي خلال سنوات بعد ظهور الميتافيرس، لافتا إلى أن السنين القادمة تحمل ثورة تكنولوجيا.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج “بصراحة” والمذاع عبر قناة الحياة،:"هناك مبدأ في الدراسات الإعلامية يسمى "المشاهدة النقدية" والذي ينص على أن على الآباء أن يشرحوا لأبنائهم الظواهر الغريبة في المحتوى الذي يشاهدونه.

وأشار إلى أنه عندما يكبر الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ثم يشاهدون المحتوى ، يكون الأمر في الغالب حول "المشاركة ، والاتجاهات ، والآراء، إذًا يجب أن يكون للوالدين الحق في توعية أطفالهم بما يشاهدونه.

