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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| هجوم قرش على الفنانة رحمة أحمد.. أحمد الفيشاوي يرسم تاتو بعد شهرين من العمرة

أخبار الفن
أخبار الفن

هجوم قرش على الفنانة رحمة أحمد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أحمد الفيشاوي يرسم تاتو بعد شهرين من العمرة، بعد وفاة طليقها، صور حفيدة إجلال زكي وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

كشفت الفنانة رحمة أحمد، تفاصيل هجوم قرش عليها خلال رحلة مصيف لها، أثناء غوص حر في البحر، مثلما تعتاد.

وقالت رحمة أحمد، إنها كانت منفصلة عن حبيبها في ذلك الوقت وتشعر بالضيق، فذهبت للغوص كي تخرج من حالتها النفسية السيئة.

 

موقف نادر.. رغدة تكشف كواليس أول لقاء مع نور الشريف

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضر دائمًا بأعماله المهمة التى قدمها على مدار مشواره الفني سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية، وسيرته الطيبة بين نجوم الوسط الفني.

 

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن موقف محرج حدث لها خلال رحلة مصيف لها في مدينة دهب المصرية، في سيناء، خلال رحلة غوص حر .

وقالت رحمة أحمد، إنها تقوم بالغوص الحر في شواطئ دهب، وكانت تمسك طوبة لتكسبها ثقلا وتساعدها على الغوص، ولكنها تفاجأت بتيارات مائية في المياة شكلت دوامات.

 

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالأردن.. 24 أغسطس

أعلن الفنان محمد حماقي - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- عن حفله الجديد في الأردن، يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

ونشر محمد حماقي، بوستر حفل الأردن، وعلق عبر انستجرام، قائلا: «أهل الأردن، وحشتوني، هستناكم يوم الخميس 24\8، في Golf club، تقدروا تحجزوا التذاكر».

 

الصور الكاملة. . راغب علامة يشعل رأس الحكمة بالساحل الشمالي

وقع الاختيار على الميجا ستار اللبناني راغب علامة لإحياء حفله الثاني بالساحل الشمالي داخل "سى فيو" برأس الحكمة والذى يعد أضخم سهرات صيف 2023 .

 

بعد شهرين على العمرة.. أحمد الفيشاوي يرسم تاتو جديد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها داخل أحد الأماكن لرسم التاتو.

وظهر أحمد الفيشاوي، في الصور، خلال عملية رسم تاتو جديد على جسده المملوء بالتاتوهات، ليستغل الجزء الأيسر من بطنه لرسم أحدث تاتو، بعد نحو شهرين من أداءه العمرة وظهوره أمام الكعبة المشرفة.

رحمة أحمد الفنانة رحمة أحمد احمد الفيشاوي نور الشريف رغدة محمد حماقي راغب علامة

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