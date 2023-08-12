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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ستقام خارج أمريكا.. إيلون ماسك يعلن تفاصيل المواجهة الملحمية مع زوكربيرج

معركة القفص بين إيلون
معركة القفص بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج تأخذ منعطفًا

في تحول مفاجئ للأحداث، من المقرر أن تقام معركة القفص التي طال انتظارها بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك Elon Musk ومارك زوكربيرج Mark Zuckerberg في أرض إيطاليا التاريخية، إذ ارتقى قطبا التكنولوجيا بنزاعهما إلى آفاق جديدة، مع تطور قديم يكرّم مجد ماضي روما.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "theguardian" البريطانية، يجري إيلون ماسك محادثات مع الحكومة الإيطالية بشأن استضافة قتاله في القفص المقترح مع مارك زوكربيرج في موقع تاريخي في البلاد، ولكن تم استبعاد الكولوسيوم كمكان.

 

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معركة القفص بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج تأخذ منعطفا قديما في إيطاليا

وكان مالك شركة X Corp والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لشركة فيسبوك، قد أثارا فكرة إقامة معركة قتالية بينهما في سلسلة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر يونيو الماضي.

وجاء التحدي بينما كان زوكربيرج يستعد لإطلاق منصة المنشورات النصية ثريدز Thread، وهو موقع تدوين صغير منافس لموقع تويتر التي أعيدت تسميتها الآن.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، إنه كان يناقش عقد المباراة "مع الاحترام الكامل للمواقع"، حيث قد يتم تنظيمها، لكنها لن تقام في روما.

وأضاف: "لقد أجريت محادثة هاتفية طويلة وودية مع إيلون ماسك"، تحدثنا فيها عن الشغف المشترك لتاريخ روما القديمة، نحن نناقش كيفية تنظيم حدث خيري كبير واستحضار تاريخي، مع الاحترام الكامل للمواقع، لن يعقد النزال في روما".

وأضاف ماسك إلى التكهنات يوم الجمعة عندما نشر على تويتر، الذي أعيدت تسميته الآن باسم X ، أن المعركة ستبث على الهواء مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به وشبكات زوكربيرج، قائلا: "كل شيء في إطار الكاميرا سيكون روما القديمة، لذلك لا شيء حديث على الإطلاق".

وعن تفاصيل نزال الفنون القتالية المختلطة بينه وبين مارك زوكربيرج، قال إيلون ماسك إن تاريخ النزال والتوقيت سيعلن عنهما قريبا بعد الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة به، وأطلق على المعركة المنتظرة اسم "المحاربون"، تشبيها باسم الفيلم الأمريكي الشهير The Gladiator، والتي تعني المحاربون.

ونشر ماسك على منصة X أن المعركة ستدار من خلال تبرعاته الخيرية وتبرعات زوكربيرج الخيرية، وليس برعاية اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، وأن جميع العائدات ستذهب إلى منظمات المحاربين العسكريين القدامى.

وقال سانجيوليانو في بيانه إن أي صفقة تتعلق بالموقع ستشمل تبرعا بقيمة "عدة ملايين من اليوروهات" إلى مستشفيين إيطاليين للأطفال.

ومع ذلك، أصدر سانجيوليانو بعد ذلك البيان الذي يستبعد إقامة النزال في روما من الشمال إلى الجنوب.

وتعد إيطاليا موطنا لمئات من المواقع الرومانية واليونانية القديمة، بما في ذلك مدرج كابوا وأطلال مدينة بومبي التي ضربتها الكارثة بالقرب من نابولي؛ المعابد اليونانية القديمة في أغريجنتو في صقلية، وساحة فيرونا، التي اكتملت في 30 بعد الميلاد، والتي لا تزال تستخدم للأوبرا والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث.

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