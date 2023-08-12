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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

إيلون ماسك وزوكربيرج
إيلون ماسك وزوكربيرج

قام الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و X، بتحدي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" Meta، في معركة قفص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انطلقت فكرتها في سلسلة من الرسائل الفيروسية التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقد حرض ماسك لإقامة النزال بينهما من خلال تغريدة حول استعداد "ميتا" لإصدار منافس جديد لـ تويتر يسمى ثريدز Thread، ومع الكثير من التغريدات والمشاركات التي يتحدي فيها رجلى الأعمال الأمريكيين بعضهما البعض، أعلن إيلون ماسك عن فكرة جديدة تخلصه من المعركة الملحمية المنتظرة.

 

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فكرة جديدة لإجراء نقاش "نبيل" بدلا من قتال القفص

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يفكر إيلون ماسك حاليا، في اقتراح إجراء نقاش "نبيل" بدلا من قتال القفص مع زوكربيرج.

وجاء تغيير إيلون ماسك، بعد أن اقترح كريس أندرسون أمين شركة TED - وهي مؤسسة تصمم سلسلة من المؤتمرات العالمية- إجراء مناظرة مع مارك بدلا من قتال القفص، وسريعا ما استجاب ماسك لاقتراح أندرسون، قائلا إنها "تبدو فكرة جيدة".

وفي حين أن فكرة القتال في قفص بين الرئيسين التنفيذيين قد تكون مسلية بالنسبة للبعض، فقد ينظر إليها أيضا على أنها غير مهنية ومن المحتمل أن تضر بسمعة علامتهم التجارية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون المناقشة طريقة أكثر إنتاجية وغنية بالمعلومات لكلا الطرفين لمناقشة خلافاتهما وأفكارهما، وفقا لـ تغريدة كريس أندرسون.

وأضاف: " زوكربيرج يتحدى ماسك، إليك فكرة أفضل نقاش بدلا من مبارة قفص، حول كيف نبني مستقبلا رائعا، يمكن مشاركته في بثا مباشرا على تويتر وإنستجرام، يمكن أن يكون النقاش الأكثر مشاهدة في التاريخ، القوة العظمى للبشرية، رؤية بدل العنف صحيح".

وردا على هذه التغريدة، كتب إيلون ماسك تعليقا قال فيه: "تبدو هذه فكرة جيدة أيضا، هذا حقا قتال (على ما أعتقد) رياضة نبيلة، ونأمل أيضا، بتواضع، أن نعرب عن إعجابنا بمن حاربوا من قبل من أجل قضايا نبيلة".

وفي الحقيقة، يمكن أن يغطي نقاش "نبيل" بين ماسك وزوكربيرج مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءًا من منتجات وخدمات شركتيهما إلى رؤيتهما لمستقبل التكنولوجيا، لطالما كان ماسك وزوكربيرج منافسين في صناعة التكنولوجيا، ويمكن أن يوفر النقاش منصة لهما لمناقشة اختلافاتهما وربما إيجاد أرضية مشتركة.

ويمكن أن تدور أحد الموضوعات المحتملة للنقاش النبيل بين الطرفين، لمناقسة دور الذكاء الاصطناعي (AI) في المجتمع، كان ماسك صريحا بشأن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى، كان زوكربيرج أكثر تفاؤلا بشأن فوائده المحتملة، ويمكن أن يوفر النقاش بين الاثنين حول هذا الموضوع رؤى قيمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع.

وقد يكون مستقبل استكشاف الفضاء موضوع آخر محتمل للنقاش، كانت شركة SpaceX التابعة لـ إيلون ماسك في طليعة استكشاف الفضاء في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فقد ركزت "ميتا" من بشكل أكبر على الواقع الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يوفر النقاش بين الاثنين حول هذا الموضوع رؤى قيمة حول مستقبل استكشاف الفضاء، كما سيسلط الضوء على تأثيره المحتمل على المجتمع.

إيلون ماسك زوكربيرج قتال القفص النقاش النبيل تويتر ثريدز

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