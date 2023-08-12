عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالقليوبية

ضبط سجائر
ضبط سجائر

واصلت مديرية التموين بالقليوبية شن حملات تموينية مكبرة على مدار الأسبوع استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بحوزتها سجائر تابعة لإحدى الشركات دون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات التى شملت 7750 علبة سجائر كليوباترا سوفت، و1080 علبة سجائر كليوباترا بوكس صغيرة، و10 سجائر، و252 علبة معسل سلوم زنة العلبة 500 جرام. 

كما تم شن حملة مكبرة بقليوب وتم تحرير 2 محضر لمحلات تمتنع عن بيع السجائر، وتم التحفظ على 790 عبوة سجائر، وتحرر محاضر بذلك وتولت الجهات المعنية التحقيق. 
من ناحية اخرى أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل حملة مشتركة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وإدارة تموين شبين القناطر .

يأتي ذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

على جانب أخر أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 2 طن دقيق مجهول المصدر، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 792 ألف قطعة حلوى مجهول المصدر.

وتابعت المديرية أنه أيضا تم ضبط مخزن مواد غذائية وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات 8 أطنان فول مجروش مجهول المصدر، وتم تحرير محضر جنح لـ 2 مستودع غاز للغلق في أوقات العمل المصرح بها، و2 مستودع آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار وضوابط التوصيل للمنازل، ومحضر جنح لمستودع لعدم الانتظام في القيد، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة للتصرف.

القليوبية مديرية التموين بالقليوبية مخزن مواد غذائية سجائر أسعار السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي

موضوعات متعلقة

حبس شخص لاتهامه بالاتجار في العقاقير والأقراص المخدرة بالقليوبية

احتراق سيارة ميكروباص في القليوبية دون ضحايا.. صور

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني ..تفاصيل

المؤبد لتشكيل عصابي روج المواد المخدرة بالقليوبية

تفاصيل فتح باب التقديم لشغل وظيفة شيخ معهد أزهري بالقليويية

بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس خلية إخوانية في القليوبية

ترشيحاتنا

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة

إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم هاري كين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

فيديو

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

سمك قرش ولفظ خارج.. رحمة أحمد تكشف تفاصيل نجاتها من الموت.. فيديوجراف

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ