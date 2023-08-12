ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالقليوبية

واصلت مديرية التموين بالقليوبية شن حملات تموينية مكبرة على مدار الأسبوع استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بحوزتها سجائر تابعة لإحدى الشركات دون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات التى شملت 7750 علبة سجائر كليوباترا سوفت، و1080 علبة سجائر كليوباترا بوكس صغيرة، و10 سجائر، و252 علبة معسل سلوم زنة العلبة 500 جرام.

كما تم شن حملة مكبرة بقليوب وتم تحرير 2 محضر لمحلات تمتنع عن بيع السجائر، وتم التحفظ على 790 عبوة سجائر، وتحرر محاضر بذلك وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من ناحية اخرى أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل حملة مشتركة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وإدارة تموين شبين القناطر .

يأتي ذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

على جانب أخر أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 2 طن دقيق مجهول المصدر، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 792 ألف قطعة حلوى مجهول المصدر.

وتابعت المديرية أنه أيضا تم ضبط مخزن مواد غذائية وبحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات 8 أطنان فول مجروش مجهول المصدر، وتم تحرير محضر جنح لـ 2 مستودع غاز للغلق في أوقات العمل المصرح بها، و2 مستودع آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار وضوابط التوصيل للمنازل، ومحضر جنح لمستودع لعدم الانتظام في القيد، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة للتصرف.