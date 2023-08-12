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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو " الإسكان " يتفقدون أعمال التطوير بمدينة العبور

صدى البلد

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة العبور لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس أحمد عمران، الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق ( بالحي التاسع )، حيث تابع تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع طه حسين، والأعمال الصناعية وتركيب البلدورة بالمسطح أمام البلوك (١٨٠٠١) والبلوك (١٨٠٠٦)،  وشارع أحمد زكي أبو شادي.

واستكمل مساعد نائب رئيس الهيئة، الجولة بالمرور على أعمال طبقة الأسفلت ورفع الكفاءة بمحيط سنتر العمار بمدخل (١) بالحي السادس، كما انتقل مسئولو الإسكان للمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تم المرور ومتابعة أعمال تشغيل طبقة السن في شارع 112، والمثلث بجانب صينية الفيروز، وأعمال تشغيل طبقة الفرمة المتبقية، والتجهيز وقطع اللحامات وتوسعة طريق الـ( ٨٠٠) والتجهيز للرش.

وأكد المهندس أحمد عمران، ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق وعمل الصيانة اللازمة بكافة أحياء المدينة لسهولة تنقل المواطنين، كون قطاع الطرق وتنسيق الموقع أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد رشاد، بأنه تم شن حملات نظافة مكثفة بأحياء المدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية للمدينة، لافتًا إلى أن تنفيذ حملات النظافة يتم بها استخدام سيارات ومعدات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

وكلف رئيس جهاز مدينة العبور، إدارات التنمية والنظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع الأحياء لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع جميع أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

 

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