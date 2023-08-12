آرسنال يبدأ رحلة البحث عن لقب الدوري الإنجليزي ضد نوتنجهام

يستضيف فريق آرسنال نظيره نوتنجهام فورست، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرا على ملعب الإمارات، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويطمح فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا في تحقيق الفوز على نوتنجهام في اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزينة الجانرز منذ عام 2004.

ويدخل فريق آرسنال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي على حساب مانشستر سيتي.

ويأمل الدولي المصري محمد النني في حجز مكانه أساسية في تشكيلة آرسنال الموسم الجديد، بعد غيابه عن النصف الثاني من الموسم الماضي، بسبب الإصابة.

في المقابل، يأمل نوتنجهام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال تمنحه دفعة قوية مع بداية الموسم.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل آخر موسمين في الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 19 لقبا.