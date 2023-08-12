عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان بلدي أمانة.. قومي المرأة بالشرقية يواصل تنفيذ حملة طرق الأبواب

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل على تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها ، مؤكداً أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء و تنمية المجتمع. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان ( بلدي أمانه) وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى حياه كريمة بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر ) ، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية  وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياه المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

زراعة الشرقية: زيادة مساحة القمح 50 ألف فدان خلال العام الحالي

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات  ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى ( الجوسق – الزنكلون – البيروم ) بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.

الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية الدورات التدريبية الرائدات الريفيات المجلس القومى للمرأة المجلس القومي المشروعات القومية الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي

ترشيحاتنا

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة

إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

فيديو

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

سمك قرش ولفظ خارج.. رحمة أحمد تكشف تفاصيل نجاتها من الموت.. فيديوجراف

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ