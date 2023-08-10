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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زراعة الشرقية: زيادة مساحة القمح 50 ألف فدان خلال العام الحالي

القمح
القمح

أكد المهندس حسين أحمد، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة من القمح ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 20 أردب قمح.


وقال حسين أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  إن الأسمدة أصبحت توزع على الحيازات الزراعية، لذلك لا يوجد هدر نهائيا، مشيرا إلى أن الشرقية من كبرى المحافظات الزراعية.

 

حريصة على عقد ندوات

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مديرية الزراعة بالشرقية حريصة على عقد ندوات توعوية للمزارعين بشكل مستمر.

وزارة الزراعة القمح الأسمدة الحيازات الزراعية الفدان

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